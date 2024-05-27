Бруцеллез, также известный как мальтийская лихорадка, угрожает любителям сырого мяса и домашнего молока, предупредил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров. В беседе с NEWS.ru специалист уточнил, что люди заражаются инфекцией от больных животных.

По воздуху это заболевание не летает. Это либо надо съесть плохо прожаренное мясо больного животного, либо выпить молоко от больной коровы. Так что бояться стоит тем, кто любит сырое мясо и домашнее молоко, — пояснил инфекционист.

По его словам, бруцеллез — это обычная и давно известная болезнь в России. Он отметил, что зачастую случаи заражения регистрируются на Северном Кавказе. Как подчеркнул инфекционист, заболевание поддается лечению, но, если его игнорировать, оно грозит перерасти в хроническое. Среди симптомов болезни Никифоров выделил сильную потливость и температуру тела в районе 39 градусов. При этом человек может не чувствовать себя плохо, предупредил инфекционист.

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Очаг бруцеллеза, заболевая, которое может передаваться от животных к человеку, выявили у мелкого рогатого скота в частном хозяйстве в Куйбышевском районе Самары, введен карантин. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Самарской области, проводятся противоэпидемические мероприятия, сообщили в ведомстве.

"В очаге проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Среди людей заболевших нет", - говорится в сообщении.

Очаг обнаружили в частном хозяйстве в Куйбышевском районе города. Согласно постановлению, опубликованному правительством региона, территорию хозяйства признали очагом болезни, а весь Куйбышевский район - неблагополучным по бруцеллезу.

По информации департамента ветеринарии Самарской области, на территории хозяйства ввели карантин, запретив вход туда посторонним. В Куйбышевском районе на время действия карантина запретили проводить ярмарки и выставки животных.

Опрошенные RT специалисты прокомментировали сообщение о том, что в Самаре ввели карантин из-за мальтийской лихорадки.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух отметила, что мальтийская лихорадка, или бруцеллез, — это инфекция, вызываемая бактериями рода Brucella.

«Заболевание передаётся от инфицированных животных человеку, чаще всего при прямом контакте с заражёнными животными (обычно так заболевают работники животноводческих ферм, мясокомбинатов) или при употреблении в пищу заражённых продуктов животного происхождения, таких как молоко, сыр, мясо», — рассказала она.

В свою очередь врач-терапевт Центра Новых Медицинских Технологий (Новосибирск), эксперт рынка НТИ Хелснет Александр Малов обратил внимание на то, что вакцина против бруцеллёза для человека не обеспечивает длительный иммунитет. Лицам занятым фермерским хозяйством стоит ревакцинироваться раз в год. Кроме того, они также должны вакцинировать скот и осуществлять строгий ветеринарный контроль.

Заболевание передаётся фекально-оральным механизмом и характеризуется наличием лихорадки, интоксикационного синдрома и поражением внутренних органов, уточнил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Довольно-таки разнообразного поражения внутренних органов, начиная от суставов, заканчивая нервной системой и даже мочевыделительной и половой системой. Это инфекционное заболевание, которое может приводить к серьёзным последствиям, вплоть до бесплодия или хронического поражения суставов», — отметил инфекционист.

По его словам, для лечения человека нужно использовать антибактериальную терапию в как можно более короткие сроки, не дожидаясь хронизации заболеваний.

«А в качестве профилактики заболевания в основном используется неспецифическая профилактика, направленная на ветеринарный контроль продуктов животноводства, чтобы они не попадали в торговую сеть и на пункты общественного питания», — заключил собеседник RT.

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Речь идёт о термически необработанных продуктах, купленных у непроверенных продавцов.

Переносчиками могут быть как домашние, так и дикие животные, подчеркнул в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Заражение от больных животных передаётся человеку. Опасность её заключается в том, что переносчиками является достаточно большой спектр животных: козы, овцы, парнокопытные, быки, коровы, свиньи, домашние собаки, и дикие животные — зайцы, олени. Опасность представляют молоко и сырое термически недостаточно обработанное мясо, в котором возбудитель может сохранять активность до трёх месяцев. Если берётся вяленое мясо или солёное, то до месяца. В сыром молоке, которое хранится в холодильнике при температуре +1…+6 градусов возбудители могут сохранять активность до десяти дней. Важно подчеркнуть, что в замороженных продуктах возбудитель погибает. Прежде всего нужно не употреблять сырое молоко, не есть мясо диких животных, соответственно не пробовать молоко и мясо термически необработанное. Приобретать эту продукцию только у авторизованных поставщиков, проверенных фермеров или в магазинах, где существуют соответствующие санитарный и ветеринарный контроль».

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