Минсельхоз России планирует ввести режим ЧС федерального значения из-за ущерба урожаю на фоне заморозков, сообщила глава ведомства Оксана Лут.

По словам главы ведомства, Минсельхоз пока не планирует пересматривать прогнозы по урожаю и экспорту зерна.

Лут также заявила, что правительство рассмотрит возможность поставок яблок из-за рубежа.

Фрукты и ягоды подорожают из-за майских заморозков и метелей

Ранее глава Ягодного союза Ирина Козий в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявила, что больше всего от майских заморозков на юге России пострадала смородина, малина, земляника садовая и ежевика.