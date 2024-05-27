В "Яндекс Погоде" рассказали, каким будет лето 2024 года в России

Август практически во всех регионах России в этом году ожидается заметно холоднее, чем в прошлом. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс Погода".

"По прогнозу специалистов "Яндекс Погоды" практически для всей территории России этот летний сезон выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей и с осадками в пределах многолетней нормы. <...> При этом август окажется заметно холоднее 2023-го года практически на всей территории России, за исключением юга Западной Сибири, Камчатского края и Чукотки, чему поспособствуют обильные дожди", - говорится в сообщении сервиса.

Так, в июне специалисты сервиса прогнозируют превышение средних многолетних температур для большей части территории России. Особенно это касается южных областей европейской и азиатской части страны, района Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае и Приморья. При этом самые значительные климатические отклонения (плюс 1 градус) ожидаются в Сочи и во Владивостоке, а холодная аномалия прогнозируется в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Республики Коми. В первый месяц лета количество осадков для всех регионов останется в пределах климатической нормы. Но в сравнении с 2023 годом в Казани выпадет в 4 раза больше осадков, в Уфе и Перми - примерно в 3 раза, в Мурманске - в 2,5, в Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге - в 2 раза, в Горно-Алтайске - в 1,5. Засушливый месяц ожидается во Владивостоке, в Арктической зоне Красноярского края, на большей части Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюменской, Иркутской и Амурской областях.

Прогноз на июль

Июль по сравнению с 2023 годом прогнозируется жарче для всех регионов европейской России, особенно в северо-западных регионах, в частности в Республике Карелия. Потепление также "заденет" Якутию, Магаданскую область, север Камчатского края и юг Чукотки. При этом сильное похолодание прогнозируется для Западной Сибири и Хабаровского края. Средние 30-летние показатели превысятся в Поволжье, практически во всей Сибири и на Дальнем Востоке, аномалия до плюс 1 градуса прогнозируется в Краснодарском и Ставропольском краях, до 0,9 градуса - во Владивостоке. Больше дождей будет в этом месяце в ряде регионов Дальневосточного федерального округа, более засушливые условия прогнозируются на Кавказе.

Аномалия в августе

В августе положительная температурная аномалия 0,5 - 0,8 градуса относительно средних 30-летних показателей прогнозируется на Урале, в Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае и в Приморье, 0,9 - 1 градус - на юге России и на Кавказе.

"Количество выпавших осадков во всей стране окажется в пределах климатической нормы, но аномальным по сравнению с предыдущим годом. Сильные дожди настигнут Вологодскую область, Приобье, Черноморское побережье и Кавказ, центральную и южную Якутию, восток Забайкалья, северо-запад Амурской области, весь юг Хабаровского края в дельте Амура и север острова Сахалин. В меньшей степени, но все же дождливым август будет для остальной территории России", - отмечается в прогнозе. Там уточняется, что в Краснодаре по сравнению с 3 мм осадков в 2023 году этим августом может выпасть 40 мм осадков. Предположительно в 4 раза больше осадков по сравнению с прошлым годом выпадет в Сочи и Волгограде, примерно в 3 раза - в Казани и Ростове-на-Дону, в 2-2,5 раза - в Воронеже, Самаре, Нижнем Новгороде и Перми.