В России зацвела ядовитая «роковая красавица» из Красной книги

В старинном парке Твери цветет Дафна Юлии, известная еще как волчеягодник. О необычном растении, которое прозвали «роковой красавицей» и которое занесено в Красную книгу России, рассказали в сообществе Ботанического сада во «ВКонтакте».

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Утверждается, что кустарнику комфортно произрастать на территории от Испании до юго-востока России, его обычно замечают на открытых склонах и окраинах сосновых лесов. Уникальность такого растения заключается в обильном весеннем цветении — в это время побеги и листья почти полностью скрываются под ароматными розовыми цветками, которые очень ядовиты для человека.

«Цветет (…) настолько обильно, что кажется залитым розовой "зефирной пеной". Впечатления от розового десерта добавляет и сладкий ванильный запах цветков», — рассказали работники Ботанического сада.

Ранее в Сочи расцвел серапиас сошниковый — краснокнижная кавказская орхидея с пурпурными цветами, похожими на гнездо пчел. По внешнему виду орхидея почти что ничем не отличается от остального вида, однако ее цветы — имитация гнезда некоторых пчелиных.

В середине апреля также сообщалось, что в России зацвело смертельно опасное растение, называемое «цветком из драконьей пасти». Утверждалось, что опасность представляет даже аромат цветка.