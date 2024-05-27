Член СПЧ жестко раскритиковал курсы «по шариату» для российских врачей

Глава Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что непризнание российских законов и норм, в том числе в сфере медицинских услуг, может считаться экстремизмом. Об этом он рассказал «Царьграду».

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Кабанов прокомментировал новости о появлении в РФ курсов по медицинской этике при работе с пациентами-мусульманами. Такие курсы в медицинской академии непрерывного профобразования Минздрава открыл Комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России.

Научный руководитель программы Гузель Мубинова объясняла, что в последнее время туристы из восточных стран все чаще обращаются к российским врачам. Она подчеркивала, что врачи в РФ не знакомы с «особенностями и тонкостями общения с мусульманками согласно нормам шариата».

Кабанов заявил, что в РФ руководствуются Конституцией и другими российскими законами, и других норм в стране быть не может. По его словам, непризнание законов РФ может считаться экстремизмом. Также Кабанов призвал не допускать разделения России на своих и чужих.