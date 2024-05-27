МГИМО будет готовить специалистов по информационному противоборству

В МГИМО МИД России анонсировали открытие с сентября текущего года новой программы магистратуры «Стратегии информационного воздействия в международных отношениях», передает РИА Новости.

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Собеседники агентства рассказали, на что ориентирована данная программа. Как уточнили они, речь идет о комплексной подготовке специалистов-практиков по информационному противоборству, «способных с использованием гибкого инструментария готовить и предлагать комплексные решения для самых сложных международно-политических задач».

Ректор, академик РАН Анатолий Торкунов, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в текущих «турбулентных внешнеполитических условиях» информационное воздействие сохраняет свой наиболее значимый, непреходящий характер.

Ранее Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) сообщило, что АНО «Белый Интернет» совместно с МГИМО РФ презентовали учебник для студентов по дисциплине «Цифровое право». Отмечалось, что новое пособие даст основы понимания современной юриспруденции в сфере информационных технологий.