В Сети запустили опрос о запрете ношения никабов в России

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить ношение в России никабов. Это одежда, полностью скрывающая лицо женщины. Царьград решил провести опрос и выяснить, что думают россияне по этому вопросу.

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На сегодняшний день в опросе приняли участие более двух миллионов человек. Подавляющее большинство — 86 процентов — считают, что в публичных местах лицо должно быть открыто, поэтому никаб нужно запретить.

Никабы — атрибут радикальных течений ислама. Ношение этого атрибута запрещено во многих европейских странах. Кроме того, никабы запрещено носить и во многих исламских странах. Например, в Египте, Тунисе, Индонезии, Марокко.

Высказать свое мнение по поводу запрета никабов могут все желающие в специальном разделе на сайте Царьграда.

Мусульмане в России готовы выступить в поддержку предложения главы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о запрете никаба. Об этом сообщил зампред Российского Духовного управления мусульман (ДУМ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.