Кем работала Кейт Миддлтон до замужества

Принцесса Кейт Миддлтон до замужества и перехода в лоно королевской семьи работала официанткой, пишет Mirror. Вместе со своим супругом она посетила шоу Мэри Берри, где поделилась своими воспоминаниями. Гости приготовили рождественский ужин для сотрудников благотворительных организаций. В процессе готовки Миддлтон вспомнила о подработке в студенчестве.

Напоминает мне о моих университетских днях, когда я немного работала официанткой, — призналась Кейт.

По словам герцогини, в этом ремесле она была просто ужасна. Также герцогиня вспомнила, что однажды забыла прикрыть крышку блендера, разбрызгав повсюду суп из шпината.

Ранее стало известно, что принцесса Кейт Миддлтон, вероятно, не появится на публике до конца этого года. По данным источника в королевской семье, у нее не запланировано никаких мероприятий. Предполагаемый друг принцессы Кейт Миддлтон также рассказал, что в настоящее время она уделяет больше времени своему психическому здоровью.

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В то же время журналисты RadarOnline заявили, что у Миддлтон поражены костный мозг и кожа. Опасные побочные эффекты дал курс химиотерапии. Принцесса полностью изолирована с тремя детьми и мужем в своем имении. Кенсингтонский дворец не разглашает подробности ее лечения из уважения к приватной жизни принцессы. По данным RadarOnline, химиотерапия истощила Миддлтон, но она пытается это скрывать.