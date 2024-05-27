Нарисованные нефтью картины российской художницы показали на Ямале

Художница из Тюмени Альфея Мухаметова нарисовала картины нефтью, которые показали на Ямале. Соответствующий материал публикует издание «Родина».

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Известно, что россиянка начала использовать необычный материал для рисования в 2014 году. При этом уточняется, что Мухаметова является первой в мире художницей, которая с помощью нескольких капель нефти придумала рисовать портреты.

В то же время женщина использует нефть с акварелью, акрилом, маслом, графикой и песком. Кроме того, она рисует коллажи с использованием нефтяных рисунков с оборванными краями, монотипия.

Отмечается, что в 2022 году россиянка представила ямальцам большую персональную выставку «Генетическая память Севера». После ее закрытия она подарила площадке несколько портретов и зарисовок, которые музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде демонстрирует посетителям.

«Салехард давно в моем сердце! В 1979 году я собирала там информацию для диплома. Север стал отправной точкой в творчестве — все, что бы ни делала потом, всегда опиралось на его дух и душу, людей», — призналась Мухаметова.

Ранее в мае в Перми сделали граффити с фразой «Добро пожаловать в Пензу». Отмечается, что местные художники создали надпись для пассажиров, которые прибывают в Пермь. Арт-объект с упомянутыми словами появился рядом с аэропортом Большое Савино.