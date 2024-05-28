Мэру Хабаровска указали на плохие дороги

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин указал на плохое состояние дорог и тротуаров мэру Хабаровска. Вместе с Сергеем Кравчуком они прогулялись по Амурскому бульвару.

Видео прогулки опубликовал Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

«Хабаровск – красивый город, и бульвары должны быть одной из его прекрасных достопримечательностей. Но сейчас они выглядят ужасающе. Бордюры и асфальтовые дорожки разбиты, кругом ямы и лужи, а из цветов – одни одуванчики», – написал Демешин.

Врио главы региона добавил, что люди, прогуливаясь по таким дорогам, о городской и региональной власти «ничего хорошего не думают». Он порекомендовал Сергею Кравчуку начать с работ, не требующих больших затрат: заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить детские и спортплощадки.

Президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина врио губернатора Хабаровского края 15 мая. До этого он занимал пост заместителя генпрокурора России. Ранее занимавший пост губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занял пост министра спорта России.