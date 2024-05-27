Вирусолог предупредил о риске заражения мальтийской лихорадкой

Речь идёт о термически необработанных продуктах, купленных у непроверенных продавцов.

Переносчиками могут быть как домашние, так и дикие животные, подчеркнул в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Заражение от больных животных передаётся человеку. Опасность её заключается в том, что переносчиками является достаточно большой спектр животных: козы, овцы, парнокопытные, быки, коровы, свиньи, домашние собаки, и дикие животные — зайцы, олени. Опасность представляют молоко и сырое термически недостаточно обработанное мясо, в котором возбудитель может сохранять активность до трёх месяцев. Если берётся вяленое мясо или солёное, то до месяца. В сыром молоке, которое хранится в холодильнике при температуре +1…+6 градусов возбудители могут сохранять активность до десяти дней. Важно подчеркнуть, что в замороженных продуктах возбудитель погибает. Прежде всего нужно не употреблять сырое молоко, не есть мясо диких животных, соответственно не пробовать молоко и мясо термически необработанное. Приобретать эту продукцию только у авторизованных поставщиков, проверенных фермеров или в магазинах, где существуют соответствующие санитарный и ветеринарный контроль».

Возбудитель мальтийской лихорадки (бруцеллёза) передаётся от животных человеку и может приводить к потере памяти и галлюцинациям. Инфекцию также называют кипрской или гибралтарской лихорадкой, а также болезнью Банга.

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Ранее заболевание выявили в Самаре. Очаг нашли на территории подсобного хозяйства. Теперь туда никому нельзя заходить, запрещено лечение больных животных, их вывоз и ввоз, доение овец и коз, а также изготовление сыров из их молока. Куйбышевский район закрыли на карантин, сообщает «Самара онлайн».