Комитет Госдумы одобрил штрафы за пропаганду наркотиков в искусстве

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять таблицу поправок, предлагающую ввести штрафы до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Об этом сообщает РИА Новости.

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Поправки вносят ко второму чтению пакета законопроектов, которые, в частности, предусматривают уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков. Правительство РФ внесло их на рассмотрение в марте 2023 года. В случае принятия закона он вступит в силу уже 1 сентября 2024 года.

Поправки предлагают наказывать за распространение и демонстрацию произведений с информацией о наркотических и психотропных веществах, их аналогах, прекурсорах, а также растениях, которые их содержат. Для физлиц сумма штрафа составит от 2 до 4 тысяч рублей с конфискацией, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч с конфискацией. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без юридического лица, наказанием станет штраф на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Юридических лиц собираются наказывать на сумму от 300 до 600 тысяч рублей с конфискацией, либо с приостановкой деятельности на срок до 90 суток.

Повторную пропаганду предлагают наказывать штрафом на сумму от 100 до 300 тысяч или в размере зарплаты или иного дохода осужденного на срок до 2 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов с лишением права занимать ряд должностей на срок до двух лет или без такового. Также в поправках предусмотрено назначение исправительных работ на срок до 2 лет.