Наследница известного художника потребовала от Русского музея вернуть картины отца

Дочь художника Вячеслава Пакулина требует от Русского музея вернуть четыре картины отца. Специалисты Научно-исследовательской независимой экспертизы им. Третьякова пришли к выводу, что стоимость работ составляет 3,79 млн рублей. Подробности истории сообщает издание «Деловой Петербург».

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76-летняя Любовь Пакулина хочет вернуть четыре картины под названиями: «Блокадный Ленинград. Пейзаж с кораблём», «На Кировском заводе. Бригада Стахановцев. 1936», «День отдыха на островах» и «Колхоз. Молотьба». Данные произведения хранятся в Русском музее. Кроме того, она изъявила желание истребовать полотна из владения ГРМ.

По словам адвоката звездной наследницы, два года назад они обнаружили, что в Русском музее находятся на временном хранении четыре работы Вячеслава Пакулина, переданные туда в 1960-1970-х годах, но ГРМ отказался их возвращать.

«Поэтому мы были вынуждены обратиться в суд, — объяснил адвокат адвокатской консультации «Защита по уголовным делам» Алексей Соколов.

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