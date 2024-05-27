Стало известно количество иностранцев в российских вузах

В 2023–2024 учебном году в российских вузах обучаются свыше 355,7 тыс. иностранцев, за последние пять лет их число выросло на 16%. Об этом со ссылкой на доклад о реализации госполитики в сфере образования, подготовленный вице-премьером Татьяной Голиковой, пишет газета «Ведомости».

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По данным, приведенным в докладе, в российские университеты по квоте правительства в текущем учебном году приехало на обучение 29 728 иностранных граждан. Большинство из них граждане Белоруссии (7%), Таджикистана (6,6%) и Китая (6,2%) — 2,1 тыс., 1,9 тыс. и 1,8 тыс. соответственно. Также в российских вузах по квоте учатся студенты из Казахстана, Узбекистана, Сирии, Киргизии, Афганистана, Туркменистана и Вьетнама.

Всего в конкурсе на обучение в пределах квоты для иностранных граждан участвовали граждане из 161 государства, говорится в докладе. Чаще всего иностранцы выбирают бакалавриат (12 тыс. человек) и магистратуры (8,2 тыс. человек), реже поступают на специалитет и другие программы. В частности, в аспирантуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку, интернатуру и адъюнктуру суммарно принято 3,9 тыс. студентов.

Наибольший интерес для иностранцев представляют специальности, связанные со здравоохранением (педиатрия, лечебное дело, стоматология), международными отношениями, экономикой, юриспруденцией, а также строительством.

Всего в российских вузах в 2023–2024 учебном году обучается 355 765 иностранцев. За последние пять лет их число увеличилось на 16%, говорится в документе.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что увеличение количества иностранных студентов важно для государства, так как в будущем они сохранят теплое отношение к России и будут «готовы помочь в установлении сотрудничества с той страной, которую они представляют». При этом для вузов привлечение иностранцев – один из показателей эффективности.

Ранее студент из США Кристофер Халали, вице-председатель делегации страны на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, рассказал главе МИД РФ Сергею Лаврову, что рад своим присутствием на мероприятии прорвать блокаду и американские санкции против России. Молодой человек подчеркнул, что американские студенты желают дружить с РФ, работать вместе, строить мир, «где мы не будем гегемонами, но будем равными друг другу и будем уважать друг друга».