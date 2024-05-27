Екатеринбуржцев призвали не лизать яйца ради денег

Основатель сети продуктовых магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко назвал ошибкой свое обещание выплатить 1 млн рублей человеку, отравившемуся едой из его заведений. В своем Telegram-канале он призвал людей не лизать магазинные яйца, чтобы нарочно заразиться сальмонеллой.

Он отметил, что Роспотребнадзор и больницы «завалены» обращениями об отравлении в «Жизньмарте». Люди жалуются на все: и на еду, которую приготовили лишь недавно на прошедших проверку фабриках, и на те продукты, которые съели больше месяца назад. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией.

«Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка. В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», - подчеркнул Зайченко.

Бизнесмен также принес извинения перед всеми, кто отравился, а также подчеркнул, что компания собирается выплатить компенсации тем людям, на кого ссылался Роспотребнадзор при начале своих проверок. По его словам, это 18 человек - их списки «Жизньмарт» возьмет у самого ведомства. Иные обращения под эту выплату не попадут.

«Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», - заключил Зайченко.

Напомним, что в Екатеринбурге 18 человек пожаловались на ухудшение самочувствие после приобретения продукции в магазинах «Жизньмарт». Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пробах готовой продукции кишечную палочку. После этого компания начала собственное расследование и пообещала выплатить пострадавшим по 1 млн рублей.

Позднее Зайченко заявил, что некоторые фабрики и поставщики подверглись повторной проверке. Он опасается, что таким образом на франшизу могут оказывать давление, чтобы сеть ушла из Екатеринбурга.