Медведчук внесен в санкционный список ЕС

Евросоюз расширил санкционный список, внеся в него политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и портал Voice of Europe. Об этом со ссылкой на заявление МИД Чехии пишет ТАСС.

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Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и Артема Марчевского. Он назвал Voice of Europe инструментом Медведчука в Чехии, обвинил политика в проведении «операций влияния» и связях с Кремлем, а также отметил, что Марчевский был участником «этой деятельности».

«Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах - членах ЕС», - сообщило на своей странице в социальной сети Х чешское министерство иностранных дел.

Напомним, что представитель украинской оппозиции Виктор Медведчук был обвинен на родине в госизмене и содействии терроризму. Он был передан российской стороне в результате обмена пленными в 2022 году. Владимир Зеленский лишил политика депутатского мандата. Сам Медведчук считает, что открытые против него уголовные дела являются политическим преследованием.