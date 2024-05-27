Появились данные о состоянии попавшей в больницу Немоляевой

Актриса Светлана Немоляева, ранее попавшая в больницу с коронавирусом, чувствует себя лучше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным Mash, впервые с момента госпитализации 87-летней актрисы ее тест показал отрицательный результат на ковид. Ее состояние стабилизировалось, подчеркивает канал.

20 мая сама Немоляева сообщила порталу «360», что попала в больницу с положительным тестом на коронавирус. Она рассказала, что в больнице есть и другие пациенты с таким диагнозом, но ситуация уже «не такая страшная». Актриса подчеркивала, что на лечение теперь уходит меньше времени.

СМИ сообщали, что компьютерная томография не обнаружила значительных изменений в легких артистки, но показатели насыщения крови кислородом якобы указали на признаки дыхательной недостаточности.

Mash: у заболевшей коронавирусом Немоляевой выявили проблемы с сердцем

23 мая Mash сообщал, что у актрисы возникли проблемы с сердцем, но к 27 мая показатели пришли в норму. По данным канала, Немоляеву могут выписать в ближайшие дни.