СМИ: Внук актрисы Тереховой опроверг информацию о ее госпитализации

Внук народной артистки России Маргариты Тереховой опроверг информацию о ее госпитализации. Соответствующий комментарий Михаил Добрынин дал в разговоре с 360.ru.

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— Она дома. Все хорошо, — сообщил внук знаменитой артистки, слова которого цитирует Telegram-канал издания.

Некоторое время назад ряд СМИ стали распространять информацию о госпитализации Тереховой в Боткинскую больницу Москвы. В одной из публикаций говорилось, что актриса почувствовала себя плохо еще 24 мая. В сопровождении сестры ее доставили в больницу, где врачи якобы диагностировали у Тереховой желудочно-кишечное кровотечение.