Названа причина закрытия аэропорта в российском городе

Аэропорт Воркуты в Республике Коми закрылся почти на месяц из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, об этом сообщила пресс-служба компании "Комиавиатранс".

"В связи с вынужденным переносом сроков планового ремонта взлетно-посадочной полосы по погодным условиям, с целью обеспечения безопасности полетов, аэропорт Воркута закрыт для приема самолетов всех типов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, аэропорт закрыт до 20 июня включительно.