В закрытом для посещений парке не смогли объяснить появление Мизулиной

Глава "Лиги безопасного интернета" (ЛБИ) Екатерина Мизулина посетила красноярский национальный парк "Столбы", который сейчас закрыт для посещения.

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В пресс-службе нацпарка сообщили "Подъему", что не знают, как Мизулина попала на закрытую территорию. В пресс-службе заявили, что ограничения не отменяли, действующие до 31 мая, не отменяли.

"Закрыто до 1 июня. Уже есть забронированные домики, с 1 июня уже откроется", - сказали в нацпарке.

Объяснить присутствие главы "Лиги безопасного интернета" на закрытой территории в "Столбах" представители парка не смогли.

"Я это не подскажу вам", - отметили там.

23 мая сообщалось, что Екатерину Мизулину и ее собаку по кличке Вова отказались пускать на рейс в Красноярск.

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До этого Мизулина заявила, что обратится в Следственный комитет России из-за того, что рэперша Hofmannita приставала к несовершеннолетним фанаткам-девочкам и пыталась их целовать на своем концерте.