Актриса Вера Алентова рассказала подробности последних дней жизни мужа Владимира Меньшова

Известный режиссер, актер Владимир Меньшов ушел из жизни почти три года назад, не справившись с коронавирусом.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова рассказала о последних днях жизни своего супруга актера Владимира Меньшова. Он умер еще в 2021 году от последствий коронавируса, но она до сих пор не может смириться с его уходом.

Перед тем, как заболеть коронавирусом, Меньшов лечился от тромбоэмболии в Боткинской больнице. Тогда медики спасли актера и думали, что высшие силы помогли им в этом. Но вот с ковидом организм Меньшова не справился.

Меньшова показала изменившуюся до неузнаваемости Алентову

Когда он только заболел этим вирусом, то отказался ехать на скорой в больницу. Но на следующий день ему стало хуже и его пришлось госпитализировать. Вера Алентова попала в больницу спустя два дня. И именно там ее настигла весть о смерти любимого супруга. На тот момент она боялась, что ее не отпустят на похороны, но ей разрешили пойти. Но церемонию она помнит плохо.

«Могу сказать, что для меня он не ушел», — рассказала она в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Алентова постоянно с ним разговаривает, чувствует его присутствие и думает, что он просто переехал в другую квартиру.