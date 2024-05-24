В Роскачестве рассказали, что такое капремонт

Капитальный ремонт включает в себя такие масштабные работы, как ремонт фундамента, подвалов, если они относятся к общему имуществу, крыши, фасада, замена инженерных систем, в частности сетей тепло- и водоснабжения, канализации, ремонт шахт лифтов и замена последних. Об этом «Парламентской газете» рассказали эксперты Роскачества.

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«Собственники квартир могут ознакомиться со списком работ, которые предполагается провести во время капитального ремонта, — рассказали в пресс-службе Роскачества. — Но окончательный перечень ремонтных работ может быть принят на общедомовом собрании. Жильцы также могут инициировать перенос интересующих работ на более раннее время, если считают, что выполнять их надо срочно».

Сроки капремонта зависят от масштаба и сложности работ, года постройки и изношенности дома. Информацию о планах по капремонту можно отследить на городских порталах или сайте Фонда капитального ремонта.