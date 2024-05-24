Минюст внес SOTA media в реестр нежелательных организаций

Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, литовскую неправительственную организацию SOTA media. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства. Газета.Ru

По версии надзорного ведомства, ее целью был «подрыв духовно-нравственных основ российского общества». Также прокуратура утверждает, что SOTA media распространяла «недостоверную информацию и материалы, дискредитирующие действия органов государственной власти и Вооружённых сил РФ». Говорит Москва

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности этой организации нежелательной на территории России. ТАСС