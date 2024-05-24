Доктор Мясников пошел на мировую с передушившей его кур лисой

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что пошел на мировую с лисой, после того как хищница передушила живших на его участке кур и петуха. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Доктор опубликовал видео, на котором он сидит в кабинете с лисой на руках.

«Мировая с лисой. Тут предложили назвать [видео] "Явка с повинной"», — подписал он ролик, в котором рассказал о том, как лиса пробралась в курятник на его участке и за время его отсутствия передушила 20 кур и одного петуха.

Впервые Мясников рассказал об инциденте с лисой в середине мая.

«Приехал сегодня из аэропорта, и вот новость: лисица сделала подкоп из-за забора (курятник в самом углу участка), забралась и передушила всех!» — пожаловался тогда доктор.

Он добавил, что собаки не смогли защитить птиц от хищницы, поскольку у них нет доступа к курятнику.

До этого Мясников предупредил подписчиков о фейках, которые распространяются от его имени. Он уточнил, что речь идет о рекламе лекарств, которые публикуются от его лица.