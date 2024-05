«Дикая Мята» объявила основной лайн-ап за три недели до фестиваля

Подготовка к одному из самых значимых open-air в стране вышла на финишную прямую – в этом году фестиваль «Дикая Мята» пройдет с 14 по 16 июня на легендарном поле в Тульской области, на котором прямо сейчас идет стройка. Долгожданное открытие «дверей» состоится, в пятницу, 14 июня в 10:00.

© Пресс-служба "Дикая мята"

Шесть сцен и более 100 концертов – «Дикая Мята» объявила основной фестивальный лайн-ап. В первый фестивальный день на сцене Sirena выступят специальный гость из Мексики – команда Out of Control Army, а также «Операция Пластилин», Хаски, Polnaluibvi, закроет вечернюю программу большим шоу любимая «дикомятная» группа - The Hatters. В субботу на этой же сцене гостей фестиваля ждут выступления таких команд, как The Starkillers, «План Ломоносова», «Гудтаймс», Антоха МС, Sati Ethnica, «Нейромонах Феофан», Найк Борзов, Drummatix и закроет субботний вечер Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с программой «40 лет Nautilus Pompilius», хиты которых впервые прозвучат на «дикомятном» поле. В воскресенье на сцене Sirena выступят такие команды, как «Обстоятельства», «Инкогнито», «Несладко», Алена Швец, «Дайте Танк (!)», Green Apelsin и закроет фестиваль своим шоу Zoloto.

В ДНК «Дикой Мяты» - открытие новой музыки, чему фестиваль не изменяет вот уже 16 лет. Многие начинающие «дикорастущие» артисты, впервые выступившие на «Дикой Мяте» - сегодня собирают стадионы и стали хедлайнерами многих фестивалей. В 2024 году open-air совместно с приложением Yappy запустил конкурс среди молодых и талантливых музыкантов, заявки на который прислали более 1000 участников. Победители конкурса разделят сцену, с артистами которые стали музыкальные открытиями 2023–2024 годов – «Нееет, ты что», «Бонд с кнопкой», Cardio Killer, «ищукосьеву», «Видеокассета твоих родителей», Маша Мирова, PALC, «Пикчи!», Васса Железнова, Эrika, Xarista, «Манго Буст», Oligarkh, Alena Nai. Закрывать сцену «Маяк от Yappy Music» будут «Созвездие отрезок», LeTai и hehehe.

Легендарная площадка теперь работает круглый год, как арт-кэмп «Дикая Мята». Здесь проходят фестивали, творческие встречи, занятия арт-школ, функционирует студия и, конечно, постоянно проходят концерты. По итогам каждого месяца, музыкант, чье выступление нашло наибольший отклик в сердцах слушателей, попадает в лайн-ап фестиваля. Многие из этих артистов выступят на сцене «TITANA от билайна». Вместе с молодыми артистами выступят музыканты, чьи песни давно поселились в плейлистах сотен тысяч слушателей. Tardigrade inferno, «Элли на маковом поле», Билли Новик с песнями Егора Летова, «Базар», Фанкин, Лиза Матрешка, BLIZKEY, TMNV, Soltwine, Драгни, «Вадяра Блюз», Минаева, «Лампабикт», levandowskiy&sche, Gilead, «Индиалог», Salvador, «Мытищи в огне». Также во второй фестивальный день на этой сцене Юлия Пересильд, первая актриса-космонавт, представит свой музыкальный проект «Мандрагора». Полное расписание фестиваля появится в ближайшее время.

«Дикая Мята» — это три дня любви и музыки. На территории open-air вырастет большой комфортный город с мощеными дорожками, освещением, инфоцентром, обустроенными палаточными лагерями, парковкой, территорией красоты и здоровья Green Age, спортивными площадками, бассейном и sup-станцией, территорией детства с детским садом, сценой «Ариэль», аниматорами, многочисленными зонами развлечений для взрослых и детей. С 2022 года на фестивальном поле работает круглогодичный арт-кэмп «Дикая Мята». Стоимость входных абонементов на три дня – 6500 рублей, с 27 мая организаторы анонсировали повышение билетов.

Билеты и подробная информация - на официальном сайте «Дикой Мяты».