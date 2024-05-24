Психиатр призвал оставить зеленоградского маньяка в тюрьме

Серийный убийца Юрий Гриценко, известный как зеленоградский маньяк, должен оставаться в тюрьме пожизненно, считает психиатр Василий Шуров. СМИ ранее сообщали, что он может выйти на свободу.

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В беседе с "News.ru" специалист напомнил, что первая экспертиза признала Гриценко вменяемым. По мнению Шурова, когда преступник попал в колонию, он мог начать симулировать проблемы с психикой в надежде, что его переведут в другие условия содержания.

На протяжении последних девяти месяцев маньяк находится под наблюдением специальной психиатрической комиссии. От заключения экспертов зависит, сможет ли он покинуть места лишения свободы.

"Я считаю, если экспертиза будет объективной, нельзя считать его излечившимся. Он должен сидеть пожизненно, потому что там столько убийств. <...> Психиатрии тут никакой нет. Поэтому выпускать его строго нельзя", – подчеркнул специалист.

Психиатр также заявил, что не понимает, по какой причине суд не приговорил маньяка к пожизненному лишению свободы. Шуров счел высокой вероятность рецидива, если Гриценко выйдет из тюрьмы.

Как отмечают СМИ, преступник с детства страдал от неуверенности в себе и питал ненависть к женщинам. Он впервые совершил убийство в 1993 году, когда ему был 31 год. Его жертвой стала проститутка, с которой он расправился при помощи сковородки. После этого его посадили в колонию в Оренбурге на девять лет, но Гриценко смог выйти по УДО в конце 2000 года.

Уже 4 апреля 2001 года Гриценко вновь напал на женщину, после чего его преступления приобрели серийный характер. Он лишил жизни пять жительниц Москвы и Подмосковья, а также ранил 10 девушек. Его удалось задержать 19 ноября 2001 года.

После этого Гриценко отбывал срок в исправительной колонии в Мордовии на протяжении 22 лет, 13 из которых он провел в одиночном карцере со строгими условиями содержания. Журналисты писали, что в тюрьме Гриценко неоднократно бросался на других заключенных и пытался устроить бунт.

Ранее сообщалось, что Кемеровский областной суд отправил серийного убийцу Александра Спесивцева на принудительное лечение в психиатрическую клинику. В этом учреждении пациенты получают помощь специалистов в стационарных условиях специализированного типа.