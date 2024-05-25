Экс-скрипач «Аквариума» рассказал о пережитом в зоне СВО инсульте

О том, что Андрей Решетин, тот самый Рюша из золотого состава "Аквариума", пошел добровольцем на фронт, стало известно после публикации его открытого письма бывшему другу Борису Гребенщикову (признан иноагентом в РФ). Это послание тут же разошлось на цитаты, и, пожалуй, стало самым резонансным открытым письмом с начала спецоперации.

Вскоре после публикации, Рюша дал большое интервью "Российской газете", в котором рассказал, что на фронте был зачислен в первую творческую бригаду, с которой дал десятки концертов на передовой.

Гребенщиков публично отказался от Родины из-за спецоперации

Тогда же Решетин подчеркнул, что помимо явной миссии - поднимать боевой дух бойцам - у артистов на фронте есть еще одна: возвращать русскую культуру на новые территории.

"Мы воюем за сердца и за умы, - сказал тогда Рюша, - и потому смычок равен штыку".

Как удалось узнать "РГ", непосредственно на передовой за сердца и умы Рюша воевал до лета 2023 года. В июле с ним случился инсульт, и музыкант был эвакуирован из зоны спецоперации в госпиталь.

"Это в госпитале сказали, что инсульт, я же не понимаю, отчего он мог случится, никаких переживаний я на фронте не испытывал, наоборот - я там был счастлив, как никогда, потому что был бок о бок со своими братьями, для которых играл любимую музыку", - рассказал Решетин "РГ".

По словам Андрея Решетина, после госпиталя его не пустили обратно на передовую, отправили домой. Но возвращение к мирной жизни далось скрипачу нелегко.

"Возвращаться достаточно тяжело. Это как после коронавирусной инфекции - меняются вкусовые ощущения, ты пьешь вроде бы все тот же итальянский кофе, но вдруг у него совершенно ужасный вкус. Примерно такая же метаморфоза происходит, когда ты возвращаешься в мирную жизнь. Тебе все кажется здесь лживым, фальшивым, ненастоящим, все проблемы выдуманные, люди какие-то очень слабые, все озлобленные… И тут очень важно самому себе сказать, что это просто аберрация зрения, что это просто мне кажется, что это так же, как после коронавируса. Важно сказать себе, что это люди, которых можно любить, которым можно доверять, это, наконец, люди, за которых мы сражаемся".

Вернувшись с зоны СВО, Андрей Решетин не дает публичных концертов, играет лишь для друзей, а также в петербургских госпиталях. Накануне в редакции "РГ" Рюша презентовал свой первый после возвращения с фронта альбом. Он называется "Сильнее смерти": в него вошли произведения барочных композиторов, которые скрипач исполнял на передовой.

Большое интервью Андрея Решетина "Российской газете" будет опубликовано в ближайшее время.