Земляки генерал-майора Попова стали молиться о его освобождении
В станице Нехаевской, на родине опального главнокомандующего 58-й армией Ивана Попова, люди собрались в церкви, чтобы помолиться за его освобождение.
«Почти вся станица собралась в церкви Иоанна Богослова, чтобы помолиться за освобождение и общее благополучие генерал-майора Ивана Попова», – передают очевидцы с мест.
По рассказам жителей, все плачут и обнимаются, а в комментариях им отвечают другие добрые люди. Дескать, несправедливо преследуют военного.
А суть претензий к Попову такова, что его подозревают в хищении металлопроката, который был предназначен для строительства заграждений в Запорожье. Симпатизирующие ему силы уверяют, что вырученные от сбыта ворованных железок деньги генерал-майор направлял на нужды своей армии.
Ранее сообщалось, что узбеки в Волгограде лишились своей общины.