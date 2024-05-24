Земляки генерал-майора Попова стали молиться о его освобождении

В станице Нехаевской, на родине опального главнокомандующего 58-й армией Ивана Попова, люди собрались в церкви, чтобы помолиться за его освобождение.

«Почти вся станица собралась в церкви Иоанна Богослова, чтобы помолиться за освобождение и общее благополучие генерал-майора Ивана Попова», – передают очевидцы с мест.

По рассказам жителей, все плачут и обнимаются, а в комментариях им отвечают другие добрые люди. Дескать, несправедливо преследуют военного.

А суть претензий к Попову такова, что его подозревают в хищении металлопроката, который был предназначен для строительства заграждений в Запорожье. Симпатизирующие ему силы уверяют, что вырученные от сбыта ворованных железок деньги генерал-майор направлял на нужды своей армии.

Ранее сообщалось, что узбеки в Волгограде лишились своей общины.