Раскрыт уровень доверия россиян к Путину

82 процента россиян одобряют работу Владимира Путина на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Согласно данным опроса, подавляющее большинство респондентов (80 процентов) доверяют Путину на посту президента России. Они также высказались о работе российского правительства: 54 процента положительно оценивают усилия кабмина.

В апреле Всероссийский центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей России и выяснил уровень доверия жителей страны Путину. Согласно результатам исследования, уровень доверия жителей страны составил 79,5 процента.