Театр Вахтангова обвинили в аморальности

Активисты из общероссийского общественного движения "Ветераны России" потребовали от Минкульта РФ отменить вечер памяти режиссера Римаса Туминаса, который должен пройти в театре им. Е.Б. Вахтангова в Москве. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Общественники обратили внимание на то, что после начала специальной военной операции России на Украине Туминас уехал из страны, после чего был уволен с должности худрука в театре Вахтангова и лишен государственных наград. Решение провести вечер его памяти в организации считают аморальным.

"Руководство театра, на наш взгляд, демонстрирует полное пренебрежение к моральным и этическим нормам, устраивая это мероприятие", — говорится в обращении к Минкульту.

Мероприятие, посвященное Туминасу, активисты сравнили с недавним скандалом в парламенте Канады, где приветствовали ветерана СС Ярослава Хунку (Гунько).

Вечер памяти Туминаса запланирован на 4 июня.

В 2022 году Туминас стал участником телефонного розыгрыша пранкеров Вована и Лексуса, от имени "министра культуры Украины" предложивших ему поставить в Киеве спектакль "Мой друг Бандера". В марте 2024 года Туминаса не стало.