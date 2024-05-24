Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80%, 82% респондентов считают, что он работает хорошо. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение", проведенного 17-19 мая среди 1,5 тыс. россиян.

"О доверии Владимиру Путину заявили 80% россиян (минус 1 п.п. за две недели). Также большинство населения (82% - плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства", - говорится в сообщении.

Положительную оценку работы правительства дали 54% участников опроса (без изменений). О том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 57% опрошенных (плюс 1 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 50% (плюс 1 п.п.), КПРФ - 7% (без изменений), ЛДПР - 9% (плюс 1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3% (плюс 1 п.п.), "Новых людей" - 2% (минус 2 п.п.).