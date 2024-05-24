Россиянин объявил себя гражданином СССР*, чтобы платить крошечные алименты

Житель Красноярского края объявил себя гражданином СССР* («Граждане СССР» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ), чтобы платить копеечные алименты на содержание двух дочерей. Как сообщает «КП-Красноярск», ежемесячно мужчина переводит по 10 рублей с соответствующей припиской.

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Местная жительница вышла замуж за начальника спортивного клуба. Спустя несколько месяцев после свадьбы супруг сперва стал контролировать женщину, а после и начал распускать руки. За годы брака у пары родились две дочери, однако спасти брак это не помогло.

«За одиннадцать лет, что мы в разводе, платил алименты года два, если не меньше. Пока работал в клубе, деньги какие-никакие, но приходили. А потом его уволили», — рассказала женщина.

После этого бывший муж стал уклоняться от уплаты и увяз в долгах по алиментам. Сумма задолженности в конечном счете превысила 500 тысяч рублей, без учета неустоек. Суды и жалобы на бездействие приставов не дали результата.

После очередного административного наказания мужчина внезапно признал себя гражданином СССР*. Он аннулировал российский паспорт и перестал платить за все — коммуналку, кредиты и штрафы. Вместе с тем он начал регулярно отправлять алименты.

«Сначала отправлял по рублю, теперь по десять. И с обязательной припиской — алименты», — добавила многодетная мать.

Теперь женщина хочет лишить своего экс-супруга родительских прав — чтобы в будущем он не смог потребовать алименты уже со своих детей.

*«Граждане СССР» — организация признана экстремистской и запрещена в РФ