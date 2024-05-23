Симоньян показала пельмени из бобра

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на объявления о продаже пельменей с мясом бобра в интернете. Пост на эту тему она опубликовала в Telegram.

Журналистка прикрепила к публикации скриншот страницы онлайн-магазина, на котором запечатлена упаковка с пельменями из бобра.

«В магазинах появились пельмени из бобра. Я все-таки неплохой пропагандист», — пошутила она в подписи к публикации.

Ранее Симоньян сфотографировалась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и потрогала его бицепс. Говоря о политике, глава RT назвала его мускулы каменными и отметила, что румянец на его щеках свидетельствует о крепком здоровье.

В 2012 году Симоньян опубликовала в соцсети X (бывшая Twitter) пост, в котором сообщила, что будет первый раз готовить бобра. В частности, журналистка отметила, что сварит бобриную голову для бульона, а мясо замаринует и потушит. Необычный рецепт удивил пользователей сети и стал поводом для многочисленных шуток и мемов.