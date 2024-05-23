В Севастополе не зафиксировали массовые отказы от ЕГЭ на фоне добровольного формата

Массовых отказов от сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Севастополе с учетом введенного ранее добровольного формата нет. Форму промежуточной аттестации предпочли 26 человек, сообщил и.о. директора городского департамента образования и науки Максим Кривонос.

В понедельник губернатор города Михаил Развожаев отмечал, что единый государственный экзамен и основной государственный экзамен (ОГЭ) на фоне неспокойной обстановки в городе пройдут в формате добровольного, школьники смогут выбрать форму государственной итоговой аттестации (ГИА) и получить аттестаты за 9-й и 11-й классы.

"Несмотря на то, что в этом году для Севастополя изменен порядок проведения ГИА, большинство одиннадцатиклассников оценили преимущество сдачи ЕГЭ, и массовых отказов от ЕГЭ в Севастополе нет. На сегодняшний день из тех выпускников, кто был зарегистрирован на первые экзамены, приняли решение пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации только 26 человек, они получат аттестаты о среднем общем образовании по итоговым оценкам, этим ребятам предстоит сдавать внутренние вступительные экзамены в каждом вузе отдельно", - цитирует пресс-служба правительства Севастополя и. о. директора департамента образования и науки города.

В четверг выпускники российских школ сдают единый государственный экзамен по географии, литературе и химии. В Севастополе ЕГЭ сдавали 513 человек в трех пунктах, расположенных на базе школ № 22, 32, 45.

Как отметил Кривонос, особое внимание уделили соблюдению мер безопасности в ходе сдачи экзаменов. В случае воздушной тревоги для сотрудников школ и выпускников предусмотрены укрытия с запасом медикаментов и питьевой воды. После отбоя сигнала выпускники смогут покинуть пункт проведения экзамена и сдать его в резервные дни или же продолжить написание экзаменационной работы с учетом увеличенного времени. Основной период ЕГЭ продлится с 23 мая по 5 июля.