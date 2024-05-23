В Москве откроют 65-й летний трудовой сезон студенческих отрядов

24 мая в Москве откроют юбилейный, 65-й летний трудовой сезон Российских студенческих отрядов (РСО). Торжественная линейка традиционно пройдет на территории Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В ней примут участие более трех тысяч студентов.

© Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы

«Студенческие отряды Москвы объединяют активных молодых людей в столице и способствуют их вовлечению в общественную жизнь города и страны в целом. На постоянной основе организуют занятия для их руководителей, медиков, мастеров и пресс-служб. У ребят есть возможность проходить обучение по рабочим специальностям и повышать свой профессионализм. Впереди членов студотрядов ждет трудовой семестр, во время которого они смогут отточить полученные навыки и приобрести бесценный практический опыт», — отметила Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

В открытии сезона примут участие представители органов государственной власти, работодатели, заслуженные общественные деятели, почетные ветераны, действующие члены студенческих отрядов Москвы, командные составы всероссийских трудовых проектов РСО и студенты вузов. Они соберутся перед зданием фундаментальной библиотеки МГУ имени М.В. Ломоносова и присоединятся к всероссийской линейке, на которой вручат трудовые путевки штабам образовательных организаций. Кроме того, в рамках открытия трудового семестра состоится заседание организационного комитета по празднованию 65-летия движения студотрядов и 20-летия с момента учреждения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

«Студенческие отряды Москвы показывают ежегодный рост масштабов события: в юбилейном году мы открываем трудовой сезон одновременно со всей Россией и собираем на площадке более трех тысяч человек. Этим летом наши студенты уже готовы работать на благо столицы, а также отправиться на объекты в других регионах. Желаем ребятам хорошо поработать, чтобы все вернулись с положительными эмоциями, новым опытом и множеством настоящих друзей», — рассказала Наталья Белокрылова, руководитель студенческих отрядов Москвы.

Для студентов это мероприятие станет отправной точкой в предстоящее трудовое лето. Они примут участие не только в столичных, но и крупнейших всероссийских, межрегиональных и международных проектах. Молодежь Москвы будет работать в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, проводниками на поездах дальнего следования, вожатыми в подмосковных и морских лагерях, а также строителями на различных государственных объектах. Помимо этого, студенты займутся сбором урожая в крупных агрохолдингах страны, поучаствуют в археологических раскопках и отправятся на Камчатку в составе путинного отряда.

В 2024 году в столице увеличилось количество студенческих отрядов до 150. Сейчас в них входит свыше трех тысяч студентов более чем из 80 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Ребята активно участвуют в жизни города и его крупнейших событиях.

Деятельность московского регионального отделения Российских студенческих отрядов поддерживается проектом «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Подробнее об этом проекте — на портале mosmolodezh.ru и в социальных сетях.