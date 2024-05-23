В ВОЗ заявили, что подростки в Европе все более склонны к нездоровому питанию

Подростки в Европе все реже придерживаются здоровых пищевых привычек и становятся более склонны к "нездоровому выбору" в питании. Только двое из пяти в этой возрастной группе (38%) ежедневно едят фрукты и овощи, а более половины (56% юношей и 51% девушек) вообще их не употребляют, сообщает Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в новом докладе о рисках для здоровья подростков из семей с разным уровнем дохода.

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Доклад подготовлен на основе данных из 44 стран Европейского региона, участвующих в исследовании "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья". Как отмечается в документе, распространенность лишнего веса и ожирения среди подростков уже давно является серьезной проблемой для здравоохранения. Подобные проблемы наблюдаются более чем у 20% юношей и девушек. Причем если по результатам предыдущего исследования в 2018 году они были замечены у 21% подростков, то в 2022 году - уже у 23%. Юноши чаще подвержены лишнему весу и ожирению, чем девушки (27% против 17%).

В отчете говорится об "эпидемии неравенства", так как отмечается опасный разрыв между разными социально-экономическими слоями в области питания, занятий спортом и веса. Так, например, у детей родителей с низкими доходами выше вероятность лишнего веса или ожирения, малоподвижности и плохого питания, что является фактором риска в плане сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и диабета.

На высоком уровне по-прежнему остается потребление сладостей и напитков с содержанием сахара. 25% подростков ежедневно едят конфеты и шоколад (28% девушек и 23% юношей). Серьезную роль здесь играет социально-экономический фактор: подростки из семей с низкими доходами в большей степени склонны к потреблению сладких напитков (18% против 15%) и в меньшей - к употреблению в пищу фруктов (32% против 46%) и овощей (32% против 54%).

Авторы доклада также выразили серьезную озабоченность проблемой малоподвижности подростков. Рекомендации ВОЗ предусматривают как минимум 60 минут ежедневной средней или высокой физической активности. Однако этого показателя достигают лишь 25% юношей и 15% девушек.

Европейское бюро ВОЗ, в регион ответственности которого входят 53 страны, определило ряд мер для борьбы с этими тенденциями. Среди них ужесточение правил маркетинга нездоровых продуктов и напитков для детей и подростков, продвижение здорового питания, повышение физической активности. Организация также предлагает целевые меры для поддержки здорового образа жизни подростков и борьбы с социальным неравенством, направленной на сокращение разрыва между разными слоями населения и донесение информации о необходимости здорового образа жизни.