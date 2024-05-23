День защиты детей в Океанариуме – еще один повод провести время с семьей

Самые добрые и светлые воспоминания связаны с детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне веришь в чудо и радуешься каждому дню.

© Пресс-служба "Океанариума"

В честь Международного дня защиты детей Крокус Сити Океанариум объявляет неделю ярких впечатлений в компании удивительных обитателей из разных уголков планеты. С 1 по 7 июня для юных посетителей* вход в Океанариум бесплатный!

Отправляйтесь всей семьей в захватывающее путешествие по подводному миру, любуйтесь танцами улыбчивых нерп, наблюдайте за речной жизнью опасных арапайм и любознательных пираний, проплывающих прямо над вами! Не забудьте посетить праздничную трапезу обитателей!

На этом сюрпризы в честь праздника не заканчиваются! Продолжайте собирать впечатления на площади перед входом в Крокус Сити Океанариум. Попробуйте перехитрить легендарного Мастера теней из популярного телешоу «Форт Боярд», сделайте своего воздушного змея и покорите всех своими навыками пилотирования в воздушном шоу-параде.

Познакомьтесь с удивительным миром электроники! Научите командам собаку-робота или встретьтесь роботом Борисом, ему будет, чем вас поразить. Вдохновившись, отправляйтесь на мастер-классы: соберите радиоприемник своими руками, узнайте больше о светомузыке или даже постройте мост с помощью простой физики.

Загляните в бьюти-бар и создайте свой неповторимый образ, поймайте удачу за хвост на рыбалке, посетите пляжную вечеринку или любуйтесь захватывающими трюками артистов цирка. Участвуйте в эстафетах, в викторинах и, конечно, беспроигрышных лотереях с ценными призами!

До встречи на празднике в Крокус Сити Океанариуме!

*Вход бесплатный для детей до 13 лет включительно. Дети до 14 лет могут посещать Океанариум только в сопровождении взрослых. Дети до 3 лет включительно проходят по одному билету со взрослым.