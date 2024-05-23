29 мая на сцене Vegas City Hall выступит Арсений Бородин

Финалист «Фабрики звёзд-6», победитель проекта «Главная сцена», призёр международного конкурса «Новая волна», победитель популярного шоу «Аватар», а также член экспертного жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия» выступит с сольным концертом 29 мая на сцене Vegas City Hall.

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«Для зрителей в Vegas City Hall будет подготовлена особенная программа. Яркая, драйвовая, но в то же время камерная, с ноткой ностальгии. На концерте 29 мая будут премьеры, будет много еще не изданных песен (которые можно услышать только на концертах) и, конечно, будут неожиданные дуэты со специальными гостями», - поделился Арсений Бородин.

«Чужая невеста», «Почему», «Самая любимая» - эти песни группы «Челси» покорили сердца меломанов, как и ее бессменный участник - Арсений Бородин. Сегодня музыка Арсения Бородина – это знакомый лирический почерк, но с более ярким звучанием и драйвом стадионного масштаба. Как самостоятельный исполнитель музыкант не боится пробовать себя в различных жанрах, поражая слушателей своими вокальными возможностями.

Слушателям Арсений Бородин известен как харизматичный поп-музыкант, но для многих он - также голос брутального саунда. Кардинально новое звучание артиста можно услышать в больших турах по Европе и Азии. Артист в составе рок-группы Black Sonic Pearls выступает на одной сцене с легендами тяжелой музыки, выдающимся гитаристом Slash из группы Guns N' Roses, группами Scorpions, Pantera, Judas Priest, Nightwish, Sepultura.

В Москве же, 29 мая в Vegas City Hall, Арсений Бородин представит зрителям специальную программу, легендарные песни времён «Фабрики звёзд», а также незабываемые каверы из различных музыкальных шоу - «Ты не целуй», «Далеко», «Если бы я был твоим ангелом» и многие другие. Мощный звук, яркие спецэффекты и любимые песни, которые звучат по радио и вживую!