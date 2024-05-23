«Рот у него поганый»: известный актер осудил Дмитрия Назарова

Актер Юрий Назаров в разговоре с aif.ru резко осудил коллегу-эмигранта Дмитрия Назарова за "пресмыкание перед Западом".

"Народ ему не тот?! Отвечу так: кабы у моего однофамильца была хоть капля совести, он бы не раскрыл своего поганого рта. А сам-то он кто? Не русский? Сам себя и своих родителей, получается, поливает [фекалиями]. Рот у Назарова поганый", - возмутился Юрий Назаров.

Он также заявил, что ему стыдно за слова и поступки своего однофамильца, которого пожилой артист сравнил с раздавленным слизняком без стержня. 86-летний актер напомнил, что именно в России звезда сериала "Кухня" получил работу и наибольшую популярность. Юрий Назаров выразил мнение, что его однофамилец, как в стихотворении Николай Некрасова, "одержим холопским недугом".