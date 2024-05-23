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Бесплатную землю захотели выдавать части россиян

В Красноярском крае захотели выдавать бесплатную землю участникам спецоперации (СВО). Соответствующие изменения планируют внести в закон о земельных отношениях, сообщают «Вести Красноярск».

Бесплатную землю захотели выдавать части россиян
© globallookpress.com

Уточняется, что речь идет о военных, которые получили звания и награды. Ранее похожая льгота предоставлялась многодетным семьям и молодым специалистам. Земельные участки могут быть использованы для разведения сада, строительства дома или ведения сельского хозяйства.

«Это было распоряжение президента, соответственно, мы такую норму закрепляем в законодательстве. Земельные участки предполагается предоставлять для любого вида использования, в том числе для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки и для участников СВО, и для членов их семей», — пояснил депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

Ранее в Госдуме заявили, что бесплатную землю от государства могут получить россияне, пережившие стихийные бедствия. При этом такая категория граждан не имеет права повторно получить участок по иному основанию.

Общество
Виталий Дроздов
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