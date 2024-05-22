На Тобольский район надвигается большая вода

На Тобольский район Тюменской области надвигается большая вода. По прогнозам специалистов, паводки в районном центре и других населенных пунктах продержатся дольше обычного. Глава региона Александр Моор написал в своем Telegram-канале, что паводок на Иртыше продлится дольше, чем обычно. На подходе большая вода из реки Ишим, чуть позже добавится из Тобола, а затем подойдет волна из самого Иртыша. Моор информировал, что рядом с Тобольском построили противопаводковую линию насыпей протяженностью 4 км. В Тобольском районе она растянулась почти на 8 км. Местных жителей предупредили о возможных рисках.