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Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Каспийска, которая воспитывает 10 детей

Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице дагестанского Каспийска. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Каспийска
© РИА Новости
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей звание "Мать-героиня" присвоить Написат Омариевне Камиловой", - говорится в документе.

Как сообщает пресс-служба главы Дагестана, Написат Камилова проживает в городе Каспийске. Она мать десятерых детей, ветеран труда. Имеет 30-летний стаж работы в различных городских структурах.

В новость внесены изменения (20:40 мск) - передается с исправлением фамилии в последнем абзаце.

Общество
Владимир Путин
Республика Дагестан
Каспийск