Ракова: 14 млн предварительных диагнозов в Москве поставлено с помощью ИИ

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о применении во взрослых городских поликлиниках системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, которая уже помогла врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов. Ее слова приводятся на сайте мэрии Москвы.

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Ракова обратила внимание на то, что цифровая трансформация здравоохранения Москвы позволяет значительно повысить эффективность диагностики, систематизировать большие объемы информации и автоматизировать выполнение рутинных задач.

«Сейчас во всех взрослых городских поликлиниках используется система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта», - рассказала заместитель мэра, уточнив, что она была разработана совместно с компанией СберМедИИ и Лабораторией ИИ Сбера.

По словам вице-мэра, врачи пользуются цифровым помощником «ТОП-3». Он проводит анализ жалоб пациента на здоровье, которые врач вносит в протокол осмотра, и предлагает на выбор три наиболее вероятных предварительных диагноза.

Система определяет 95% самых распространенных заболеваний и врач может согласиться с одним из предварительных диагнозов или поставить свой. После чего цифровой помощник подбирает для пациента список исследований и дополнительных консультаций, уточнила Ракова.

«Система помогла терапевтам и врачам общей практики поставить уже 14 миллионов предварительных диагнозов. (…) Благодаря цифровой платформе у врачей появляется больше времени на осмотр пациента и общение с ним», - отметила она.

Ранее у москвичей появилась возможность при помощи чат-бота на основе искусственного интеллекта передать жалобы на самочувствие перед приемом терапевта, гинеколога в женских консультациях, при записи к отоларингологу, а для юных пациентов перед приемом педиатра.

Также жителям Москвы доступно мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». С его помощью можно получить доступ к электронной медкарте, заранее записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике.