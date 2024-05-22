Ракова: 14 млн предварительных диагнозов в Москве поставлено с помощью ИИ
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о применении во взрослых городских поликлиниках системы поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, которая уже помогла врачам поставить 14 млн предварительных диагнозов. Ее слова приводятся на сайте мэрии Москвы.
Ракова обратила внимание на то, что цифровая трансформация здравоохранения Москвы позволяет значительно повысить эффективность диагностики, систематизировать большие объемы информации и автоматизировать выполнение рутинных задач.
«Сейчас во всех взрослых городских поликлиниках используется система поддержки принятия врачебных решений, которая работает на базе алгоритмов искусственного интеллекта», - рассказала заместитель мэра, уточнив, что она была разработана совместно с компанией СберМедИИ и Лабораторией ИИ Сбера.
По словам вице-мэра, врачи пользуются цифровым помощником «ТОП-3». Он проводит анализ жалоб пациента на здоровье, которые врач вносит в протокол осмотра, и предлагает на выбор три наиболее вероятных предварительных диагноза.
Система определяет 95% самых распространенных заболеваний и врач может согласиться с одним из предварительных диагнозов или поставить свой. После чего цифровой помощник подбирает для пациента список исследований и дополнительных консультаций, уточнила Ракова.
«Система помогла терапевтам и врачам общей практики поставить уже 14 миллионов предварительных диагнозов. (…) Благодаря цифровой платформе у врачей появляется больше времени на осмотр пациента и общение с ним», - отметила она.
Ранее у москвичей появилась возможность при помощи чат-бота на основе искусственного интеллекта передать жалобы на самочувствие перед приемом терапевта, гинеколога в женских консультациях, при записи к отоларингологу, а для юных пациентов перед приемом педиатра.
Также жителям Москвы доступно мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». С его помощью можно получить доступ к электронной медкарте, заранее записаться онлайн на вакцинацию или на прием к дежурному врачу в поликлинике.