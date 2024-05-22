Генпрокуратура предупредила о новой нежелательной организации

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность украинской организации Liberal Democratic League of Ukraine (Лiберально-демократична Лiга Украïни)*. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В Генпрокуратуре назвали основными задачами Liberal Democratic League of Ukraine* дискредитацию российской власти и внешней политики, которую проводит руководство РФ. Прокуроры подчеркнули, что организация публикует недостоверную информацию о российской армии, пытается дестабилизировать обстановку и спровоцировать напряженность в российском обществе.

В сообщении Генпрокуратуры подчеркивается, что для достижения этих целей организация «открыто распространяет антироссийские идеи». Также в ведомстве подчеркнули, что она собирает деньги для «поддержки формирований киевского режима».

В Генпрокуратуре обратили внимание, что представители организации призывают к международной блокаде России и расширению санкций против РФ. Также эта НПО обвиняется в поддержке экстремистских организаций и помощи их активистам.

В начале мая Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность международной организации Freedom House**. Прокуроры заявили, что организация стремится к «установлению так называемой главенствующей роли США в мире», а также участвует в дискредитации армии РФ и призывает к санкциям против России.

* Организация, признанная нежелательной в России.

** Организация, признанная нежелательной в России.