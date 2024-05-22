Мурашко: препарат для лечения болезни Бехтерева поступит в продажу через три месяца

Первый в мире лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева поступит в гражданский оборот примерно через три месяца. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на конференции «Реглек».

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Министр отметил, что сейчас лекарство уже запущено в производство.

«Ориентировочно появится через несколько месяцев, месяца три», — добавил он.

Напомним, что болезнь Бехтерева — хроническое заболевание, при котором антитела иммунитета атакуют хрящевую ткань и суставы организма. В них возникают боль и скованность, что может привести к ограничениям в подвижности.

Первый в мире препарат для лечения заболевания разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией «Биокад». Он позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие клетки организма.

Начальные клинические исследования подтвердили, что развитие заболевания останавливается, без снижения активности иммунной системы организма в целом. Проведенные испытания показали высокий профиль эффективности и безопасности.