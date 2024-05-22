Американский телеведущий Такер Карлсон связал слухи о его собственном шоу на российском телевидении с попыткой властей США оправдать «шпионаж» за ним. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Карлсон станет ведущим программы на «России 24». Команда ведущего позже опровергла эту информацию, подчеркнув, что с февраля 2024 года программы Карлсона публикуются на стриминговой платформе, но могут дублироваться на различных ресурсах.

Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину

В феврале Карлсон посетил Россию и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Они побеседовали об истории Украины, целях России и отношениях российских политиков с американскими. После этого Карлсона раскритиковали в США, назвав его «пропагандистом Кремля».

Карлсон заявил РИА Новости, что утверждения о его работе на российском телевидении призваны позволить администрации Джо Байдена продолжать «шпионаж» за ним.