Легкий FLiRT: эксперты рассказали о новом вариенте коронавируса

Новый вариант коронавируса FLiRT способен вызвать вспышку заболеваемости грядущим летом, однако к росту числа госпитализаций она не приведет, убеждены ученые.

Новый вариант коронавируса FLiRT появился в России — зафиксировано уже 178 случаев. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В частности, было выявлено 170 случаев варианта KS.1, пять случаев варианта КР.1.1 и три случая варианта КР.2. По словам представителей ведомства, новые варианты COVID-19 не опаснее других его видов.

РОДНЯ «ОМИКРОНА»

В ведомстве также отметили, что варианты FLiRT — дальние родственники доминирующего варианта JN.1, принадлежащие к семейству Omicron. К симптомам FLiRT относятся лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния.

Напомним, об окончании пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения заявила еще год назад — 5 мая 2023 года. Тогда глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпидемическая ситуация улучшилась настолько, что стало возможно снять режим международной чрезвычайной ситуации.

Это заявление вызвало дискуссию в России. Не согласился с руководителем ВОЗ начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Я не очень понимаю, почему можно закрывать этот вопрос, потому что коронавирус теперь надолго останется с нами. Выглядеть он будет так же, как выглядит сегодня. Другое дело, что он теперь не причинит таких тотальных неприятностей и перейдет в разряд аналогов гриппа. При этом нельзя исключать возможность неприятных мутаций и рекомбинации с другими вариантами коронавируса. Будем надеяться, что этого не произойдет», — отметил он.

Противоположной точки зрения придерживался заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Это мнение специалиста, который работает над этим вопросом. Коронавирус не выпадает из общих законов эпидемиологии, судя по имеющимся сегодня признакам, с его словами можно согласиться. Но это вовсе не значит, что нужно отменить меры безопасности. Их действие должно продолжаться, поскольку ситуация в разных странах мира остается достаточно непростой», — заявил Онищенко.

Похоже, что с окончанием пандемии коронавируса в ВОЗ действительно поспешили. Или не поспешили?