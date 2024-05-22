Синоптик рассказал о сроках открытия купального сезона в России
Купальный сезон на черноморском побережье можно будет открывать уже в ближайшие выходные, а в Центральной России не раньше, чем через пару недель. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова приводит ТАСС.
Метеоролог отметил, что пока на большей части территории России купаться «рановато».
«Только на черноморском побережье Кавказа уже в ближайшие выходные мы выйдем на уровень кондиции. Уже сейчас температура моря - 18 градусов тепла, купальный сезон, в принципе, можно открывать на юге нашей страны», - пояснил он.
При этом в Центральной России температура воды пока около 13 градусов и начинать купаться можно будет только «на стыке первой-второй декады июня», считает Евгений Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на выходных воздух в Москве прогреется до плюс 27 градусов. По его словам, такие показатели выше нормы на три-четыре градуса.
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