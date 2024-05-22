Синоптик рассказал о сроках открытия купального сезона в России

Купальный сезон на черноморском побережье можно будет открывать уже в ближайшие выходные, а в Центральной России не раньше, чем через пару недель. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, чьи слова приводит ТАСС.

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Метеоролог отметил, что пока на большей части территории России купаться «рановато».

«Только на черноморском побережье Кавказа уже в ближайшие выходные мы выйдем на уровень кондиции. Уже сейчас температура моря - 18 градусов тепла, купальный сезон, в принципе, можно открывать на юге нашей страны», - пояснил он.

При этом в Центральной России температура воды пока около 13 градусов и начинать купаться можно будет только «на стыке первой-второй декады июня», считает Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на выходных воздух в Москве прогреется до плюс 27 градусов. По его словам, такие показатели выше нормы на три-четыре градуса.