Минюст РФ внес Freedom House в реестр нежелательных организаций

Американская неправительственная организация Freedom House внесена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщает Минюст РФ. Ранее Генпрокуратура пояснила, что деятельность этой организации имеет антироссийскую направленность.

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№ 619-р <...> Freedom House, Inc. («Фридом Хаус») (США), — говорится в реестре.

В Генпрокуратуре пояснили, что FH продвигает политику недружественных России стран, выступает за передачу незаконно конфискованных Западом российских активов в пользу Украины, а также призывает увеличить санкционное давление на Москву. Кроме того, Freedom House поддерживает идею введения санкций против стран, которые поддерживают Россию.

Ранее правительство России поддержало законопроект, дающий возможность признавать нежелательными в стране любые иностранные организации. Инициатива будет распространяться и на те объединения, учредителями которых стали зарубежные госорганы.

Сейчас признавать нежелательной в РФ можно только деятельность неправительственных организаций, а новые нормы расширят эту практику. В то же время они не коснутся международных межправительственных организаций, членом которых является Россия. Организации в структуре органов госвласти тоже сюда не относятся.