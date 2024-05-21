В Воронеже отменили общегородской выпускной для школьников

Власти Воронежа отменили общегородской выпускной для школьников для безопасности
Власти Воронежа отменили общегородской выпускной для школьников по соображениям безопасности. Об этом сообщает издание »Горком 36» со ссылкой на министра образования Воронежской области Наталью Салогубову.
Чиновница отметила, что из-за необходимости обеспечить безопасность выпускникам школ, власти были вынуждены пойти на отмену праздника. Также Салогубова назвала даты выпускных балов – 28 и 29 июня.
При этом школам было рекомендовано организовать эти мероприятия только на территории школ или пришкольных территориях. В Воронежской области в этом году выпускникам будут вручаться золотые и серебряные медали.
До этого школьникам из приграничья Белгородской области позволили не сдавать экзамены.
Ранее школьники Белгородской области досрочно ушли на каникулы.